В небе над Омском замечены Mammatocumulus

Накануне вечером омичи стали свидетелями необычного явления. Над Омском был замечен редкий тип облаков, имеющий необычный и устрашающий вид - Mammatus или Mammatocumulus (с лат. "вымеобразные", трубчатые).

Фото: Илья Петров

Отметим, что данный вид облаков встречается довольно редко и преимущественно в тропических широтах. Как правило, трубчатые облака состоят из мелких кристалликов льда. Их "вымеобразные" фрагменты могут достигать нескольких километров в диаметре. Появление таких облаков обычно связано с ухудшением погоды. Вчерашний случай не стал исключением: над Омском разразилась сильная гроза, а местами выпал град.