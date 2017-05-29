В небе над Омском замечены Mammatocumulus
Общество  •  29 мая 2017, 10:45, последнее обновление 29 мая 2017, 15:59  •  печать

В небе над Омском замечены Mammatocumulus

Автор:

Вчерашний вечер подарил омичам возможность увидеть редкий вид облаков.

Накануне вечером омичи стали свидетелями необычного явления. Над Омском был замечен редкий тип облаков, имеющий необычный и устрашающий вид - Mammatus или Mammatocumulus (с лат. "вымеобразные", трубчатые).

Фото: Илья Петров

 

Отметим, что данный вид облаков встречается довольно редко и преимущественно в тропических широтах. Как правило, трубчатые облака состоят из мелких кристалликов льда. Их "вымеобразные" фрагменты могут достигать нескольких километров в диаметре. Появление таких облаков обычно связано с ухудшением погоды. Вчерашний случай не стал исключением: над Омском разразилась сильная гроза, а местами выпал град

Теги  •  #гроза #погода #фото

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Игорь Х  •  29 мая 2017, 11:42

Главное, чтобы редкие "вымеобразные" облака над Омском не были кислотными. :-)

Ответить
Олег Агеев  •  29 мая 2017, 11:34

Кристаллики люда

Ответить
Последние новости
Омич украл у знакомого колёса из гаража  •  сегодня, 16:11
Омская арт-резиденция стартует с воркшопа  •  сегодня, 16:04
Вышли из комнаты. Почему в Омске не прижились столичные квеструмы  •  сегодня, 15:50  •   1
Три омича вошли в состав ЦК КПРФ  •  сегодня, 15:33
Владислав Лисовец: "Следуя моде, нужно не превратиться в городскую сумасшедшую"  •  сегодня, 15:21
В Омске братья-рецидивисты украли упаковку носков  •  сегодня, 14:35  •   1
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400