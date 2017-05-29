Омская область выходит из режима ЧС
Общество  •  29 мая 2017, 15:42, последнее обновление 29 мая 2017, 16:15  •  печать

Омская область выходит из режима ЧС

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Глава российского МЧС Владимир Пучков распорядился снять особый режим в регионе, введённый в начале паводка.

Об этом руководитель сообщил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В связи со стабилизацией паводковой обстановки готовьте предложения, снимаем режим ЧС в Омской области с учётом завершения пика паводка, - цитирует Владимира Пучкова ТАСС.

Руководитель добавил, что сейчас на контроле у Главного управления МЧС по Омской области находятся вопросы оказания адресной помощи пострадавшим.

Особый режим на территории Омской области был введён 16 мая. Для региона это была превентивная мера в связи с поднятием реки Ишим. На данный момент подтопленных домов в области нет. В Усть-Ишимском районе вода прибывает, однако угрозы жителям она пока не создаёт. Ожидается, что на максимальный уровень Ишим выйдет в период с 30 мая по 3 июня. В Черлакском районе паводок завершается, в посёлке Затон подтопленными остаются 56 приусадебных участков. В границах Омска 96 дачных участков в Ленинском округе.

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