В Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

Глава МЧС России Владимир Пучков объявил, что из-за паводка на территории трёх регионов России был введён особый режим.

Сегодня, 16 мая, с 13:00 в Омской области и ещё двух регионах страны начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает пресс-служба МЧС России, такое решение было принято в связи со сложной паводковой обстановкой.

- Мы вводим режим "Чрезвычайная ситуация" и федеральный уровень реагирования на территории Тюменской, Омской и Кировской областей, - сообщил в ходе сегодняшнего заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности глава МЧС России Владимир Пучков.

Интересно, что ещё неделю назад спецслужбы заявляли о стабилизации гидрологической обстановки в Омской области.

Стоит отметить, что сейчас в регионе также действует режим чрезвычайной ситуации по лесным пожарам. На всей территории Омской области запрещено разведение открытого огня, выжигание сухой травы и мусора.