В Омской области ввели режим ЧС из-за паводка
Общество  •  16 мая 2017, 17:31, последнее обновление 16 мая 2017, 17:36  •  печать

В Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

Автор:

Глава МЧС России Владимир Пучков объявил, что из-за паводка на территории трёх регионов России был введён особый режим.

Сегодня, 16 мая, с 13:00 в Омской области и ещё двух регионах страны начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает пресс-служба МЧС России, такое решение было принято в связи со сложной паводковой обстановкой.

- Мы вводим режим "Чрезвычайная ситуация" и федеральный уровень реагирования на территории Тюменской, Омской и Кировской областей, - сообщил в ходе сегодняшнего заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности глава МЧС России Владимир Пучков.

Интересно, что ещё неделю назад  спецслужбы заявляли о стабилизации гидрологической обстановки в Омской области.

Стоит отметить, что сейчас в регионе также действует режим чрезвычайной ситуации по лесным пожарам. На всей территории Омской области запрещено разведение открытого огня, выжигание сухой травы и мусора.

Теги  •  #Владимир Пучков #МЧС #особый режим #чрезвычайная ситуация

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таисия Петрова  •  16 мая 2017, 19:08

Вот так весна в этом году, то снег в мае сыпит, то огнем леса горят, теперь еще вот пожалуйста и паводок для полного букета

Ответить
Виктор Вайз  •  16 мая 2017, 19:34

Действительно полный букет: при этом получается одновременно действует режим ЧС и из-за пожаров, и из-за паводков - блин, так тушите же пожары паводковой водой!

Ответить
Последние новости
Хоккеист "Авангарда" внесён в заявку на участие в чемпионате мира  •  сегодня, 20:53
Омская область получит бюджетный кредит в размере 1,7 млрд рублей  •  сегодня, 17:07  •   1
В Омске администратор автомойки получила сотрясение мозга от удара навесным замком  •  сегодня, 16:59
В Омске будут судить 20-летнего экстремиста за посты в соцсетях  •  сегодня, 16:43
Омич лишился велосипеда, уйдя искать ящериц в траве  •  сегодня, 16:39  •   3
Через Омск пробежит ультрамарафонец Александр Капер  •  сегодня, 15:59
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400