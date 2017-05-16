В Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

Сегодня, 16 мая, с 13:00 в Омской области и ещё двух регионах страны начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает пресс-служба МЧС России, такое решение было принято в связи со сложной паводковой обстановкой.
- Мы вводим режим "Чрезвычайная ситуация" и федеральный уровень реагирования на территории Тюменской, Омской и Кировской областей, - сообщил в ходе сегодняшнего заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности глава МЧС России Владимир Пучков.
Интересно, что ещё неделю назад спецслужбы заявляли о стабилизации гидрологической обстановки в Омской области.
Стоит отметить, что сейчас в регионе также действует режим чрезвычайной ситуации по лесным пожарам. На всей территории Омской области запрещено разведение открытого огня, выжигание сухой травы и мусора.
Вот так весна в этом году, то снег в мае сыпит, то огнем леса горят, теперь еще вот пожалуйста и паводок для полного букета
Действительно полный букет: при этом получается одновременно действует режим ЧС и из-за пожаров, и из-за паводков - блин, так тушите же пожары паводковой водой!