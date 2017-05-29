Половодье уходит из Черлакского района
Общество  •  29 мая 2017, 10:12  •  печать

Половодье уходит из Черлакского района

Автор:

Уровень Иртыша снижается каждые сутки.

Паводок на территории Черлакского района Омской области пошёл на спад. По данным гидрологов, уровень воды в реке в районе посёлка Затон составляет 605 см. За сутки Иртыш уменьшился на 5 см.

Подтопленными остаются 52 приусадебных участка. В затоне уже приступили к ликвидации последствий паводка, в частности, уборке принесённого рекой мусора. Сельчанам оказывается адресная помощь. На месте работает аэромобильная группировка омского МЧС, развёрнут пункт временного размещения с запасом питьевой воды и продуктов.

Добавим, что в Усть-Ишимском районе паводок пока не набрал полную силу. В ближайшие сутки вода там может поняться на 10-15 см.

Теги  •  #МЧС #паводок #погода #Черлакский район

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омич украл у знакомого колёса из гаража  •  сегодня, 16:11
Омская арт-резиденция стартует с воркшопа  •  сегодня, 16:04
Вышли из комнаты. Почему в Омске не прижились столичные квеструмы  •  сегодня, 15:50  •   1
Три омича вошли в состав ЦК КПРФ  •  сегодня, 15:33
Владислав Лисовец: "Следуя моде, нужно не превратиться в городскую сумасшедшую"  •  сегодня, 15:21
В Омске братья-рецидивисты украли упаковку носков  •  сегодня, 14:35  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400