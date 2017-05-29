Половодье уходит из Черлакского района

Паводок на территории Черлакского района Омской области пошёл на спад. По данным гидрологов, уровень воды в реке в районе посёлка Затон составляет 605 см. За сутки Иртыш уменьшился на 5 см.

Подтопленными остаются 52 приусадебных участка. В затоне уже приступили к ликвидации последствий паводка, в частности, уборке принесённого рекой мусора. Сельчанам оказывается адресная помощь. На месте работает аэромобильная группировка омского МЧС, развёрнут пункт временного размещения с запасом питьевой воды и продуктов.

Добавим, что в Усть-Ишимском районе паводок пока не набрал полную силу. В ближайшие сутки вода там может поняться на 10-15 см.