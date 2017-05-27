На север Омской области брошены дополнительные силы МЧС к пику паводка
Общество  •  27 мая 2017, 16:25  •  печать

На север Омской области брошены дополнительные силы МЧС к пику паводка

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В Усть-Ишимском районе готовятся к поднятию Иртыша на максимальный уровень.

Уровень воды в реке сегодня составляет 718 см. За сутки Иртыш поднялся на 3 см, в ближайшие 24 часа его уровень может увеличиться на 2-10 см. Для отвода воды возводятся дамбы.

По данным ГУ МЧС России по Омской области, подтопленных домов в районе нет, однако в случае необходимости на эвакуацию уже согласились 65 человек. Кроме того, в Усть-Ишим направлены дополнительные силы МЧС. К сегодняшнему дню аэромобильная группировка спасателей увеличена до 80 человек и 14 единиц техники. В готовности находятся ещё восемь аварийно-восстановительных бригад по десять человек в соседних районах. Всего же на территории района работают 219 человек, задействованы 74 единицы техники. Для эвакуации сельчан подготовлен пункт временного размещения на 380 человек с трёхразовым питанием и всем необходимым.

Добавим, что в Черлакском районе половодье пошло на спад. Подтопленными остаются 56 приусадебных участков в посёлке Затон. Кроме того, большая вода стоит на 94 дачных участков в Ленинском округе Омска. Ожидается, что своего максимального уровня Иртыш в границах Омска достигнет в эти выходные, а на следующей неделе его уровень начнёт понижаться.

Теги  •  #Иртыш #МЧС #паводок #Усть-Ишимский район

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Комментарии
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Катерина Бурвикова  •  27 мая 2017, 19:08

Надеюсь, что никто из людей не пострадает и половодье пойдет только на спад!

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