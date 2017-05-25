Омские спасатели рекомендуют дачникам эвакуировать имущество
Общество  •  25 мая 2017, 11:08, последнее обновление 25 мая 2017, 11:53  •  печать

Омские спасатели рекомендуют дачникам эвакуировать имущество

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Омичам, чьи дачи находятся в Ленинском округе в береговой линии Иртыша, необходимо спасать своё имущество. Из-за подъёма воды здесь затопило семь десятков дачных участков.

Как сообщает региональное управление МЧС, из-за подъёма уровня воды в Иртыше на территории Омска подтоплено паводковыми водами 70 дачных участков, находящихся в береговой линии в Ленинском округе. Жителям следует эвакуировать имущество.

- По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, процесс прибытия воды продолжится до конца этой недели, а на следующей пойдёт на спад. Гражданам, чьи дачные подворья находятся в прибрежной зоне Иртыша, следует предпринять меры по эвакуации своего имущества, - предупреждают омские спасатели.

В МЧС рекомендуют поднять наверх ценные вещи и мебель. Вода может оказаться не только в огородах, но и в погребах, попасть в дачные дома.

Жильё, социально значимые объекты в Омске в зону подтопления не попадают. Ведётся круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, о которой информируют дачников и председателей садовых обществ, расположенных вблизи Иртыша.

Теги  •  #дачные участки #МЧС #паводок

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