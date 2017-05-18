Омичам запретили разжигать мангалы на дачах

В регионе наступил пожароопасный период. Жителям напоминают о действующем запрете на разжигание огня даже на собственных дачных участках.

На данный момент третий класс пожароопасности действует в Полтавском и Черлакском районах, четвёртый класс - в Русско-Полянском районе. Но ситуация в ближайшие дни может ухудшиться.

- В ближайшие дни мы ждём, что в Русской Поляне будет пятый, наивысший класс, - прокомментировала сегодня руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко. - С завтрашнего дня температура воздуха начнёт подниматься, и к 21 мая в южных районах будет тридцать градусов. Если осадков будет недостаточно, класс пожарной опасности увеличится. Также фронты обычно сопровождаются усилением ветра, а это усугубит ситуацию.

С начала мая в Омской области введён особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено разведение открытого огня в любых местах.

- Даже мангал на даче развести нельзя, так как это будет нарушение закона, - акцентировал начальник ГУ МЧ России по Омской области Владимир Корбут. - Во время действия особого режима штрафные санкции вырастают в два раза: для граждан до четырёх тысяч рублей, для организаций - свыше 400 тысяч.

По словам Корбута, спасатели ведут мониторинг дачных массивов с помощью дронов. Если зафиксировано возгорание, на место приезжают сотрудники МЧС. Всего с начала года в регионе по фактам нарушения противопожарной безопасности заведено более 500 административных дел и одно уголовное дело с большим материальным ущербом от лесного пожара в Омском районе. А, к примеру, в Большереченском районе разведённый огонь полностью уничтожил два дома.