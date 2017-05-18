Омичам запретили разжигать мангалы на дачах

На данный момент третий класс пожароопасности действует в Полтавском и Черлакском районах, четвёртый класс - в Русско-Полянском районе. Но ситуация в ближайшие дни может ухудшиться.
- В ближайшие дни мы ждём, что в Русской Поляне будет пятый, наивысший класс, - прокомментировала сегодня руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко. - С завтрашнего дня температура воздуха начнёт подниматься, и к 21 мая в южных районах будет тридцать градусов. Если осадков будет недостаточно, класс пожарной опасности увеличится. Также фронты обычно сопровождаются усилением ветра, а это усугубит ситуацию.
С начала мая в Омской области введён особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено разведение открытого огня в любых местах.
- Даже мангал на даче развести нельзя, так как это будет нарушение закона, - акцентировал начальник ГУ МЧ России по Омской области Владимир Корбут. - Во время действия особого режима штрафные санкции вырастают в два раза: для граждан до четырёх тысяч рублей, для организаций - свыше 400 тысяч.
По словам Корбута, спасатели ведут мониторинг дачных массивов с помощью дронов. Если зафиксировано возгорание, на место приезжают сотрудники МЧС. Всего с начала года в регионе по фактам нарушения противопожарной безопасности заведено более 500 административных дел и одно уголовное дело с большим материальным ущербом от лесного пожара в Омском районе. А, к примеру, в Большереченском районе разведённый огонь полностью уничтожил два дома.
С дачами - это уже перебор - что это за запрет такой - дача = моя собственность! Может еще дышать и пукать запретите? - Нужно по-другому: если пожар пошел от дачи, что легко отследить с помощью упомянутых дронов, - значит просто конфисковать дачу в пользу возмещения ущерба, - тогда дачники будут ну о-о-очень осторожны!