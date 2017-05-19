Стало известно, где омичи могут безнаказанно пожарить шашлык

"Омск Здесь" выяснил, есть ли в регионе места, где можно приготовить шашлык, не получив при этом штраф.

Накануне начальник ГУ МЧС по Омской области Владимир Корбут объявил, что в связи с особым противопожарным режимом, введённым губернатором Виктором Назаровым, омичам запрещено разжигать мангалы на дачах и жарить шашлык. По его словам, наказанием за нарушение запрета станет штраф - 4000 руб. для физических лиц и 400 тыс. руб. для юридических. Отслеживать нарушителей будут с помощью дронов.

"Омск Здесь" обратился в пресс-службу областного ГУ МЧС, чтобы выяснить, есть ли в городе места, где можно самостоятельно приготовить шашлык и не получить штраф. Оказалось, что в специально оборудованных зонах готовить мясное блюдо на огне не запрещено.

- Шашлыки запрещены на всей территории Омска и Омской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. - Нигде нельзя разводить огонь, ни во дворе частного дома, ни даже на даче, и даже леса посещать запрещено. Режим вводит запрет на проведение любых огневых работ. Любой шашлык - это работа с огнём. Но на специально оборудованных площадках жарить шашлык можно. Там должно быть ограждение определённых размеров, специальный мангал, наличие рядом огнетушащих средств.

Оборудованные мангальные зоны есть на многих базах отдыха Омской области. Цены на приготовление шашлыка их владельцы пока не "взвинтили". Но забронировать зону в ближайшие выходные уже вряд ли получится.

- У нас 47 мангальных зон, где можно пожарить шашлыки, - сообщила администратор одной из баз отдыха. - Только на эти выходные номеров в гостинице уже нет. Можете приехать на день, стоимость аренды мангальной зоны составляет 600 руб. за два часа. Но лучше бронировать заранее, потому что сегодня вечером, например, они у нас уже почти все расписаны.

Также поесть шашлык можно в кафе и ресторанах. Правда, в этом случае омичи не смогут приготовить его собственными руками.

Противопожарный режим введён до 4 июня. Но как отмечают в МЧС, его действие наверняка будет продлено.