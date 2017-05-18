Вторая волна паводка коснётся только двух районов Омской области
Общество  •  18 мая 2017, 13:32  •  печать

Вторая волна паводка коснётся только двух районов Омской области

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В регионе набирает силу половодье, связанное с природоохранными спусками воды в казахстанских водохранилищах. При этом большой опасности оно не несёт и затронет только Черлакский и Усть-Ишимский районы.

О гидрологической обстановке в регионе говорили на сегодняшней пресс-конференции. Глава Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко сообщила, что на реках Уй, Шиш сформировался максимальный уровень - на 80-170 см выше нормы. На Таре и Оми вода пока не достигла пика. Поймы Иртыша наполнились в районе Черлака и Тевриза. Сегодня, 18 мая, максимальный уровень превышен в районе посёлка Затон Черлакского района. Туда направлены силы и средства МЧС, подготовлен пункт временного размещения населения.

Опаснее всего сейчас Ишим. Основной удар пришёлся на Тюменскую область. На территории Омского региона волна воды подбирается к селу Орехово Усть-Ишимского района. 27 мая там ожидается поднятие реки на уровень до 1200 см, и это немного меньше, чем год назад. В Усть-Ишиме пик половодья ожидается 30-31 мая. Уже сейчас готовы эвакуационные пункты для размещения 950 человек.

С введением режима чрезвычайной ситуации (с 16 мая - прим. ред.) мы приводим силы в полную готовность, заблаговременно приводим средства в места возможного подтопления, выполняем превентивные мероприятия, - прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. - На территории Омской области от границы с Тюменской областью до впадения Ишима в Иртыш находится 13 населённых пунктов. И все они, кроме Усть-Ишима, находятся на возвышенности, поэтому уровень Ишима на население не влияет.

Владимир Корбут также добавил, что в шести районах области - Исилькульском, Называевском, Нововаршавском, Одесском, Полтавском и Шербакульском - до сих пор стоят талые воды. Подтопленными остаются восемь домов и 47 приусадебных участков.

Теги  •  #Владимир Корбут #МЧС #Наталия Криворучко #Обь-Иртышское УГМС #паводок #Усть-Ишимский район #Черлакский район

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