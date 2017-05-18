Синоптики обещают Омску жаркий июнь

После прохладного мая в регионе начнётся тёплый июнь с обильными осадками.

В ближайшие дни по территории Омской области прокатится серия циклонов. Они принесут повышение температуры и дожди. После 23 мая область окажется в тылу циклона, что приведёт к похолоданию.

На июнь есть пока только предварительный прогноз. Ожидается, что температура воздуха будет около нормы и выше. Осадки также ожидаются около нормы и больше, - прокомментировала сегодня руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко.

Синоптик также отметила, что точными являются прогнозы только на неделю вперёд.