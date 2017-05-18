Синоптики обещают Омску жаркий июнь
Общество  •  18 мая 2017, 14:09  •  печать

Синоптики обещают Омску жаркий июнь

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После прохладного мая в регионе начнётся тёплый июнь с обильными осадками.

В ближайшие дни по территории Омской области прокатится серия циклонов. Они принесут повышение температуры и дожди. После 23 мая область окажется в тылу циклона, что приведёт к похолоданию.

На июнь есть пока только предварительный прогноз. Ожидается, что температура воздуха будет около нормы и выше. Осадки также ожидаются около нормы и больше, - прокомментировала сегодня руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко.

Синоптик также отметила, что точными являются прогнозы только на неделю вперёд.

Теги  •  #Наталия Криворучко #Обь-Иртышское УГМС #погода

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  18 мая 2017, 15:01

Наконец-то, можно ждать жаркого лета. А то все весна нас радует дождем и снегом.

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