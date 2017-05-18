Синоптики обещают Омску жаркий июнь

В ближайшие дни по территории Омской области прокатится серия циклонов. Они принесут повышение температуры и дожди. После 23 мая область окажется в тылу циклона, что приведёт к похолоданию.
На июнь есть пока только предварительный прогноз. Ожидается, что температура воздуха будет около нормы и выше. Осадки также ожидаются около нормы и больше, - прокомментировала сегодня руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко.
Синоптик также отметила, что точными являются прогнозы только на неделю вперёд.
Наконец-то, можно ждать жаркого лета. А то все весна нас радует дождем и снегом.