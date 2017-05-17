Вторая волна паводка добралась до Омской области

Большая вода подбирается к населённым пунктам региона. МЧС мобилизует свои силы в Черлакском и Усть-Ишимском районах.

Паводковая обстановка в регионе ухудшилась с началом сброса воды Шульбинской ГЭС в Восточном Казахстане. По данным Обь-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе посёлка Черлак вода поднимается с интенсивностью до 12 см за сутки. Ожидается, что 18-19 мая паводкоопасная ситуация сложится в черлакском посёлке Затон. Сегодня туда выехала оперативная группа МЧС, готовая действовать по худшему сценарию прохождения паводка.

Также мониторинг ведётся в Усть-Ишимском районе, к которому подходят воды разлившегося Ишима. По прогнозу гидрологов, максимальный уровень воды сформируется около посёлка Орехово приблизительно к 25 мая. Однако МЧС не ожидает подтопления жилых домов или участков.

Добавим, что накануне глава МЧС России Владимир Пучков объявил в связи с паводком режим чрезвычайной ситуации в Тюменской и Омской областях. В нашем регионе это превентивная мера.