Вторая волна паводка добралась до Омской области
Общество  •  17 мая 2017, 14:06, последнее обновление 17 мая 2017, 14:09  •  печать

Вторая волна паводка добралась до Омской области

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Большая вода подбирается к населённым пунктам региона. МЧС мобилизует свои силы в Черлакском и Усть-Ишимском районах.

Паводковая обстановка в регионе ухудшилась с началом сброса воды Шульбинской ГЭС в Восточном Казахстане. По данным Обь-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе посёлка Черлак вода поднимается с интенсивностью до 12 см за сутки. Ожидается, что 18-19 мая паводкоопасная ситуация сложится в черлакском посёлке Затон. Сегодня туда выехала оперативная группа МЧС, готовая действовать по худшему сценарию прохождения паводка.

Также мониторинг ведётся в Усть-Ишимском районе, к которому подходят воды разлившегося Ишима. По прогнозу гидрологов, максимальный уровень воды сформируется около посёлка Орехово приблизительно к 25 мая. Однако МЧС не ожидает подтопления жилых домов или участков.

Добавим, что накануне глава МЧС России Владимир Пучков объявил в связи с паводком режим чрезвычайной ситуации в Тюменской и Омской областях. В нашем регионе это превентивная мера.

Теги  •  #МЧС #паводок #Усть-Ишимский район #Черлакский район

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