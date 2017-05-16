На затопленной трассе Омск - Тюмень ограничили скорость движения
Общество  •  16 мая 2017, 20:21, последнее обновление 16 мая 2017, 20:26  •  печать

На затопленной трассе Омск - Тюмень ограничили скорость движения

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Из-за паводка на федеральной трассе снизили скорость движения транспорта.

Ограничения введены на участке трассы Р-402 Тюмень-Ишим-Омск с 353-го по 362-й километр. Как сообщили в ФКУ "Уралуправтодор", в населённых пунктах скорость движения снижена до 50 км/ч, вне вёл и деревень - до 70 км/ч.  

На данном участке трассы также обустроена грунтовая дамба протяжённостью почти 5,5 км. Такие меры предпринимаются в связи с высоким паводком. Накануне уровень воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области превысил отметку 10 метров, тем самым обновив исторический максимум. С сегодняшнего дня в Тюменской и Омской областях введён режим ЧС.

Теги  •  #ограничение #паводок #трасса Омск-Тюмень

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