Паводок в Омской области не оправдал плохих прогнозов

Местное управление МЧС констатировало, что гидрологическая обстановка в Омской области полностью стабилизировалась.

Первая волна паводка, связанная с поднятием уровня рек, завершилась. На территории Омской области предельных или критических повышений воды не было, - рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

К половодью этого года региональная группировка МЧС готовилась по наихудшему сценарию - подтопление 24 районов области. Был учтён опыт предыдущих двух лет, когда на севере области наблюдался нетипично высокий паводок. Однако в этом апреле вскрытие рек прошло без заторных явлений. Помощь не понадобилась даже жителям посёлка Затон (Усть-Ишимский район), который оказывается в зоне паводка каждый год. В нескольких районах области зафиксированы подтопления талыми водами, но от них пострадали в основном огороды и придомовые участки.

Добавим, что в ближайшие недели Омскую область ждёт вторая волна паводка после спуска воды в Верхне-Иртышских водохранилищах Казахстана.