Трасса Тюмень-Омск оказалась под угрозой подтопления

Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области превысил десятиметровую отметку, тем самым обновив исторический максимум. Для защиты от паводка коммунальные и дорожные службы региона укрепляют дамбу вдоль федеральной трассы Тюмень - Омск. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Тюменской области.

.

- Эта дорога является единственной, соединяющей Тюменскую и Омскую области. Трафик движения по ней около 10 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас приняты дополнительные инженерные решения. Работа ведётся совместно с Росавтодором. Главное для нас - не допустить транспортного коллапса, - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области