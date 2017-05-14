Трасса Тюмень-Омск оказалась под угрозой подтопления
Общество  •  14 мая 2017, 15:47  •  печать

Трасса Тюмень-Омск оказалась под угрозой подтопления

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Дорогу, которая соединяет две области, из-за паводка может затопить.

Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области превысил десятиметровую отметку, тем самым обновив исторический максимум. Для защиты от паводка коммунальные и дорожные службы региона укрепляют дамбу вдоль федеральной трассы Тюмень - Омск. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Тюменской области.

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- Эта дорога является единственной, соединяющей Тюменскую и Омскую области. Трафик движения по ней около 10 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас приняты дополнительные инженерные решения. Работа ведётся совместно с Росавтодором. Главное для нас - не допустить транспортного коллапса, - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Теги  •  #дамба #паводок #подтопление #Тюмень-Омск #укрепление

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Комментарии
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Влад Никитин  •  14 мая 2017, 16:10

Хочется надеяться, что предпринимаемые меры окажутся эффективными и дорогу удастся отвоевать у стихии.

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