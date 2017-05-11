В Омске создали свою солнечную систему

Пульсирующее сердце, лестничный шагоход, робот, занимающийся зарядкой, солнечная система, сконструированная из фанеры и картона. Каждый из юных техников – участников конкурса "Мы созидаем! Техника руками детей", проводимом при поддержке радиозавода им. А. С. Попова, попытался удивить членов жюри своими изобретениями.

Конкурс детско-юношеского творчества "Мы созидаем! Техника руками детей" прошёл в Омске впервые. Это совместный проект Областной станции юных техников и омского производственного объединения "Радиозавод имени А. С. Попова", для которого этот проект стал социальным. Предприятие заинтересовано в том, чтобы как можно больше молодых людей получали техническое образование и приходили в профессию.

Участниками конкурса стали более 50 изобретателей и конструкторов от 7 до 17 лет. В своем творчестве омичи отдали предпочтение транспортному направлению, представив много плавающих, летающих, рельсовых, космических моделей. В числе оригинальных разработок - терменвокс, пульсирующее сердце, металлоискатель, лестничный шагоход, акустическая система. Самые маленькие техники сконструировали солнечную систему и колесо обозрения.

- Мне посчастливилось внимательно рассмотреть модели, созданные ребятами, и меня удивили возможности молодого поколения. Все работы заслуживают высокой оценки, поэтому выделить победителей было сложно, - подчеркнул заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова" Вадим Подопригорин. Он также отметил, что радиозавод очень заинтересован в качественных инженерных кадрах и готов поддерживать талантливую молодежь на протяжении их учёбы в технических секциях и вузах. - Мы ждем вас, наши двери для вас открыты, - обратился представитель радиозавода к участникам конкурса.

Несмотря на юный возраст изобретателей, у многих из них за плечами хороший соревновательный опыт. Ребята принимали участие во всероссийских конкурсах, ездили на научно-практические конференции.

- Самое сложное в любом проекте - это расчёты, чтобы механизм выдержал нагрузку и не развалился по дороге, - считает 17-летний Кирилл Чаругин, создавший дрифт-трайк собственной конструкции на базе скутера. - Мне понадобилось сделать раму и адаптировать мотор под цепной привод, работать над этим в комплексе было интересно.

Его ровесник Тимур Багдалов рассказал, как совершенствовал конструкцию минибайка для занятий стайтрайдингом. Перед ним стояла непростая задача – не только усовершенствовать модель, но и не нарушить законодательство.

- Главной задачей было поднять мощность, не противореча требованиям законодательства, для чего пришлось форсировать кубовый мотор, потом переделать тормоза и изменить окраску, - раскрыл секрет Тимур.

Начальник отдела Областной станции юных техников Елена Шамхалова заметила, что её воспитанники, создавая модели, используют самые современные материалы, технологии и новые подходы.

- Наша задача развивать у детей техническое мышление, повышать у молодёжи интерес к инженерным специальностям, - подчеркнула Елена Шамхалова.