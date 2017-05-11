Фестиваль 1200x90
LIVE: "О чём мечтают технические гении Омска?"
LIVE  •  11 мая 2017, 12:58, последнее обновление 11 мая 2017, 13:00  •  печать

LIVE: "О чём мечтают технические гении Омска?"

Сегодня, 11 мая, в 13:30 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "О чём мечтают технические гении Омска?". 

Участниками пресс-конференции станут организаторы и победители I конкурса детско-юношеского творчества "Мы созидаем! Техника руками детей".

Жюри назовёт лучших изобретателей и конструкторов от 7 до 18 лет. В числе их разработок - новые источники энергии, электронные игрушки, медицинские приборы, радио- и робототехника, станки, машины и энергосберегающие технологии.

Самые интересные технические изобретения победители конкурса продемонстрируют в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам. 

Теги  •  #live #видео #пресс-конференция #пресс-центр МКР-Медиа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Антон Маликов  •  11 мая 2017, 13:47

Какие электронные компоненты (датчики и сервоприводы) используются при конструировании роботов? Отечественные или зарубежные? Если отечественные, то уступают ли они зарубежным аналогам? Программа пишется на платформе Arduino или есть какой-то отечественный аналог?

Ответить
Аделаида Мухина  •  11 мая 2017, 13:39

Кто заботится о том, чтобы педагоги, работающие в детском техническом творчестве, сами соответствовали современным уровням техники?

Ответить
Аделаида Мухина  •  11 мая 2017, 13:37

Председателем жюри был аж целый заместитель директора завода по новым разработкам - совпадают ли сегодняшние увлечения юных конструкторов с современными тенденциями в развитии техники? Смотрят ли они в "завтра" или по-прежнему - фанерные самолётики?

Ответить
Таис Афинская  •  11 мая 2017, 13:21

Я уверена, что технические гении везде мечтают в основном о 2-х вещах: о научном открытии, которое их прославит, и о достойных заработках, чтобы не влачить жалкое существование, как многие сотрудники РосНИИ, особенно в регионах.

Ответить
Последние новости
Омские полицейские конфисковали поддельные алкоголь и сигареты на 3,1 млн рублей  •  сегодня, 15:03
В Омске на два дня перекроют улицы из-за бегунов  •  сегодня, 13:37  •   1
Омичи прокатятся на велосипеде в честь Дня семьи  •  сегодня, 13:22  •   2
Омский Дептранс разобрал здание на дрова и металл  •  сегодня, 13:15
На севере Омской области открыли навигацию  •  сегодня, 12:49
Омская область намерена собрать более 3 млн тонн зерна  •  сегодня, 12:40
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400