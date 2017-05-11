LIVE: "О чём мечтают технические гении Омска?"

Участниками пресс-конференции станут организаторы и победители I конкурса детско-юношеского творчества "Мы созидаем! Техника руками детей".
Жюри назовёт лучших изобретателей и конструкторов от 7 до 18 лет. В числе их разработок - новые источники энергии, электронные игрушки, медицинские приборы, радио- и робототехника, станки, машины и энергосберегающие технологии.
Самые интересные технические изобретения победители конкурса продемонстрируют в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".
Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.
Какие электронные компоненты (датчики и сервоприводы) используются при конструировании роботов? Отечественные или зарубежные? Если отечественные, то уступают ли они зарубежным аналогам? Программа пишется на платформе Arduino или есть какой-то отечественный аналог?
Кто заботится о том, чтобы педагоги, работающие в детском техническом творчестве, сами соответствовали современным уровням техники?
Председателем жюри был аж целый заместитель директора завода по новым разработкам - совпадают ли сегодняшние увлечения юных конструкторов с современными тенденциями в развитии техники? Смотрят ли они в "завтра" или по-прежнему - фанерные самолётики?
Я уверена, что технические гении везде мечтают в основном о 2-х вещах: о научном открытии, которое их прославит, и о достойных заработках, чтобы не влачить жалкое существование, как многие сотрудники РосНИИ, особенно в регионах.