LIVE: "О чём мечтают технические гении Омска?"

Сегодня, 11 мая, в 13:30 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "О чём мечтают технические гении Омска?".

Участниками пресс-конференции станут организаторы и победители I конкурса детско-юношеского творчества "Мы созидаем! Техника руками детей".

Жюри назовёт лучших изобретателей и конструкторов от 7 до 18 лет. В числе их разработок - новые источники энергии, электронные игрушки, медицинские приборы, радио- и робототехника, станки, машины и энергосберегающие технологии.

Самые интересные технические изобретения победители конкурса продемонстрируют в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.