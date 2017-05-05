"Праздников много, но самый дорогой - День Победы". Омский радиозавод поздравил заводчан-ветеранов

Сегодня в ОмПО "Радиозавод имени А. С. Попова" прошло чествование ветеранов, которые после войны трудились на производстве систем связи.

У заводчан сегодня два праздничных повода - День радио, который отмечается 7 мая, и День Победы. Такое двойное торжество, куда приглашаются все поколения сотрудников, проводится ежегодно. Мероприятие началось с вручения профессиональных наград лучшим сотрудникам радиозавода. Далее чествовали ветеранов и тружеников тыла, проработавших на предприятии несколько десятилетий.

Радиозавод появился уже после окончания Великой Отечественной войны, но его строили в том числе вернувшиеся домой фронтовики. 96-летний Георгий Хасанов ушёл на фронт в 19 лет, командовал взводом на Юго-западном фронте, был ранен, но вернулся в строй на II Дальневосточный фронт.

Праздников много, но самый дорогой и самый любимый - День Победы. Этого дня мы ждали долго-долго, 1418 дней. Но не все дождались этого дня, и это наша беда, наше горе, - рассказывает Георгий Хасанов.

Георгий Хасанов

В послевоенные годы на омских предприятиях работало много тех, кто остался в Сибири после эвакуации. Ветеран радиозавода Зинаида Мартынова родилась в Ленинграде, но покинуть родной город заставила блокада. Семья сначала попала в Белоруссию, потом в Сталинград. Там погибли брат и отец, и с началом Сталинградской битвы нужно было спешно выбираться с Поволжья.

А куда нам ехать? Всё в огне. Все родственники остались в европейской части России. Мама вспомнила, что брат папы был женат на девушке из Омска. И нас эвакуировали сюда. Здесь мы и остались. Я инженер, окончила институт и пришла на радиозавод, отработала 37 лет до пенсии, - рассказывает Зинаида Мартынова.

Зинаида Мартынова

В Ленинградской области жила и Зоя Киченина, несовершеннолетний узник концлагеря.

Наш посёлок весь разбомбили, а нас всех увели в немецко-финский лагерь в Петрозаводске. Нас освободили в 44-м году. Отец воевал и после войны забрал меня с мамой и увёз из Петрозаводска, - вспоминает Зоя Киченина. - В Омске я проработала 42 года. На радиозаводе была радиомонтажницей, любила свою работу. Ушла в 59 лет, но и ещё бы работала. Я чувствую, что завод не забывает нас. Очень скучаю по нему.

Зоя Киченина

Завершился сегодняшний праздник возложением цветов к памятнику ветеранам-труженикам и основателям завода, открытому три года назад к 60-летию предприятия, и концертом творческих коллективов заводчан.

1 / 53 • Омский радиозавод поздравил своих сотрудников и ветеранов с Днём радио и Днём Победы

Фото: Илья Петров