Телеканал "Продвижение" посвятил Году экологии в России специальную серию роликов "Исчезающая планета"

Цикл посвящён млекопитающим и птицам, занесённым в "Красную книгу России". Таким образом телеканал намерен привлечь внимание общества к вопросам экологического развития страны и сохранения биологического разнообразия Земли.

Межпрограммки разработаны креативной командой телеканала "Продвижение" (холдинг "МКР-Медиа"), получившей в 2016 году первый приз XV Всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион" в номинации "Телевизионный дизайн". Каждый ролик представляет собой 40-секундную историю, рассказывающую о возникновении вида, ареале распространения, причинах вымирания животного и мерах, предпринимаемых для его сохранения.

Для придания персонажам большей выразительности мы написали их акварелью, затем образы анимировали и озвучивали. Созданная аллегория послужит напоминанием о том, что редкие представители фауны вскоре могут исчезнуть с лица Земли, так же как со временем растворяются, выцветают и пропадают с холста акварельные краски, - пояснил главный дизайнер телеканала "Продвижение" Александр Головко.

Сегодня, 10 мая 2017 года, в эфир вышли истории о дальневосточном леопарде, лошади Пржевальского, зубре, мануле, утке-мандаринке. Всего канал планирует создать более двух десятков межпрограммных роликов, героями которых станут в том числе серый кит, реликтовая чайка, кольчатая нерпа, русская выхухоль. Серия "Исчезающая планета" будет идти на ТК "Продвижение" на протяжении всего 2017 Года экологии в России.

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 в номинации "Телевизионный дизайн".