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Ко Дню Победы в Омске потеплеет и прояснится
Общество  •   7 мая 2017, 10:55, последнее обновление 7 мая 2017, 11:01  •  печать

Ко Дню Победы в Омске потеплеет и прояснится

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После резкого похолодания, произошедшего в регионе в субботу, погода начала налаживаться.

Накануне в Омске выпал спрогнозированный синоптиками мокрый снег, но уже сегодня ситуация меняется. Осадков в течение ближайшей недели будет всё меньше, но сохранится сильный ветер. Температурный фон около климатической нормы, в отдельных районах Омской области ниже нормы.

9 мая преимущественно без осадков, порывистый ветер. Температура ночью -1…+4°, днём +13…+18°, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова. - В дальнейшем воздушные потоки перестроятся на юго-западные и вновь начнёт поступать более тёплый воздух.

Согласно долгосрочному прогнозу, 9 мая в Омске будет единственным на неделе ясным днём. Далее температура воздуха будет повышаться, в пятницу, 12 мая, возможно до + 27 градусов, но пройдут дожди.

Теги  •  #9 мая #День Победы #Обь-Иртышское УГМС #погода

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