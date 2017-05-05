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Майскую жару в Омской области охладит мокрый снег
Общество  •   5 мая 2017, 15:37  •  печать

Майскую жару в Омской области охладит мокрый снег

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Длинные выходные начнутся с похолодания, а закончатся повышением температуры.

В ближайшие дни погода в регионе будет неустойчивой. Завтра, 6 мая, выпадет дождь, по северу с мокрым снегом, будет дуть сильный порывистый ветер.

В субботу южный циклон и атмосферные фронты принесут осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Усилится ветер. Похолодает. В воскресенье и начале следующей недели осадков будет меньше, но сохранится сильный ветер. Температурный фон около климатической нормы, в отдельных районах ниже нормы, - прокомментировал начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

По ночам вплоть до 9 мая температура воздуха будет опускаться до -1 градуса. Уже после длинных выходных воздушные потоки перестроятся на юго-западные и на территорию Омской области начнёт поступать более тёплый воздух. Температура воздуха повысится. К четвергу, 11 мая, в Омске она составит до +22 градусов. Осадки маловероятны.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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