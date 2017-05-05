Омичам рассказали, откуда лучше всего смотреть салют 9 Мая

В этом году праздничный фейерверк, посвящённый годовщине Великой Победы, пройдёт только напротив гостиницы "Aмакс Отель Омск" в 22:00. Посмотреть его можно будет с нескольких площадок: Иртышская набережная, Парк Победы, Кировский пляж, Куйбышевский пляж и Омская крепость. Для тех, кто будет смотреть салют у Иртышской набережной, организуют бесплатные автобусы.

Как сообщили в УМВД по Омской области, розничная продажа алкогольной и слабоалкогольной продукции будет ограничена за два часа до мероприятия, во время и два часа после него. Также нельзя будет проносить алкогольные напитки с собой на смотровые площадки. Запрещён пронос и любых напитков в стеклянной таре.

Напомним, что 9 мaя в Омске пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящённыe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Центральной площадкой станет парк имени 30-летия Победы, где состоится масштабный праздник "Наследники победы", торжественные мероприятия также пройдут и в других городских парках. Напомним, что подробную программу мероприятий на 8 и 9 мая можно посмотреть здесь.