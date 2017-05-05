Фестиваль 1200x90
Омичам рассказали, откуда лучше всего смотреть салют 9 Мая
Культура  •   5 мая 2017, 15:56, последнее обновление 5 мая 2017, 16:08  •  печать

Омичам рассказали, откуда лучше всего смотреть салют 9 Мая

Автор:

Праздничный фейерверк, посвящённый годовщине Великой Победы, пройдёт напротив "Aмакс Отель Омск" (гостиница "Омск"). Увидеть его можно будет с пяти площадок.

В этом году праздничный фейерверк, посвящённый годовщине Великой Победы, пройдёт только напротив гостиницы "Aмакс Отель Омск" в 22:00. Посмотреть его можно будет с нескольких площадок: Иртышская набережная, Парк Победы, Кировский пляж, Куйбышевский пляж и Омская крепость. Для тех, кто будет смотреть салют у Иртышской набережной, организуют бесплатные автобусы.

Как сообщили в УМВД по Омской области, розничная продажа алкогольной и слабоалкогольной продукции будет ограничена за два часа до мероприятия, во время и два часа после него. Также нельзя будет проносить алкогольные напитки с собой на смотровые площадки. Запрещён пронос и любых напитков в стеклянной таре.

Напомним, что 9 мaя в Омске пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящённыe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Центральной площадкой станет парк имени 30-летия Победы, где состоится масштабный праздник "Наследники победы", торжественные мероприятия также пройдут и в других городских парках. Напомним, что подробную программу мероприятий на 8 и 9 мая можно посмотреть здесь.

Теги  •  #9 мая #День Победы #салют

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский "Ашан" оштрафовали за отказ проходить проверку  •  сегодня, 17:08
В 2016 году губернатор Омской области заработал почти шесть миллионов рублей  •  сегодня, 16:51
Омич в медицинской маске трижды ограбил микрокредитную компанию  •  сегодня, 16:49  •   1  •  
Омский "Авангард" приобрёл силового защитника Березина  •  сегодня, 16:40
В Омске начали судить застройщика Заборовского, оставившего более тысячи омичей без квартир  •  сегодня, 16:31
"Праздников много, но самый дорогой - День Победы". Омский радиозавод поздравил заводчан-ветеранов  •  сегодня, 16:12  •  
Еще новости
Иети шоу лето 200Х400