"Бессмертный полк" в Омске может установить рекорд по количеству участников

Год назад в колонну "Бессмертного полка" встали более 30 тысяч омичей. Организаторы считают, что в этом году участники шествия в память о солдатах Великой Отечественной установят новый рекорд.

9 мая в пятый раз в Омске пройдёт "Бессмертный полк" - шествие горожан с портретами предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Год назад в колонну встали более 30 тысяч омичей, и в этот раз цифра должна увеличиться.

Омичи участвуют в акции целыми семьями. Однако организаторы хотят на этот раз привлечь более десяти воспитанников детских домов, а также и их выпускников.

Одна из целей "Бессмертного полка" - это единство. Поэтому возникла идея, чтобы в колонну встали дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты из детских домов. К сожалению, обстоятельства сложились так, что эти дети не знают своих прадедов. И мы предложили деткам пронести портреты героев, чьими именами названы улицы Омска, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции Анастасия Ерахтина, член регионального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Сбор участников акции начнётся в 12.30 у библиотеки имени Пушкина. Шествие стартует в 14.00, по завершении праздничного построения войск Омского гарнизона на Соборной площади. Колонна пройдёт по улице Ленина, на перекрёстке с улицей Масленникова свернёт на Иртышскую набережную. Там, у дома № 10, участники шествия финишируют рядом со стилизованной военной машиной, где состоится праздничный митинг. Для удобства людей, которые по тем или иным причинам не смогут преодолеть весь маршрут, предусмотрено три точки выхода из колонны - в районе улицы Бударина, Концертного зала и у спуска под Ленинградский мост. Шествие будет сопровождаться духовым оркестром и записями песен военных лет.

Ожидается, что "Бессмертный полк" пройдёт во всех районах Омской области. По крайней мере, районные администрации получили подробные данные о его проведении.

Акцию "Бессмертный полк" придумали томские журналисты в 2011 году. Сейчас шествие проводится по всей России и в 63 станах мира. В прошлый День Победы "Бессмертный полк" составили более 16 млн россиян.