До 9 мая на омских улицах высадят тысячу деревьев
Общество  •  28 апреля 2017, 12:36, последнее обновление 28 апреля 2017, 12:40  •  печать

До 9 мая на омских улицах высадят тысячу деревьев

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Весенняя кампания по высадке крупномеров в Омске подходит к концу.

Высадка деревьев в ближайшие дни произойдёт в сквере имени 70-летия Победы, на улицах Красный Путь, Богдана Хмельницкого, Кемеровской, Заозёрной, Лермонтова, Челюскинцев. Муниципальные озеленители подготовили саженцы 20 видов ценных пород деревьев и кустарников: сосны, ели, лиственницы, ивы шаровидной, ивы плакучей, рябины обыкновенной, яблони, спиреи японской.

Для того чтобы приживаемость посадочного материала была высокой, необходимо высадить растения в грунт до того момента, как произойдёт разворачивание листа. Планируется завершить все посадки до 9 мая, - прокомментировала советник отдела зелёного строительства профильного департамента Ольга Швецова.

В целом в течение весеннего периода планируется высадить 1020 деревьев и 550 кустарников.

Отметим, что к озеленению Омска могут присоединиться и горожане. Так, этим летом в рамках проекта "Сквер своими руками" омичи высадят деревья в трёх местах.

Теги  •  #озеленение #Ольга Швецова

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