До 9 мая на омских улицах высадят тысячу деревьев

Высадка деревьев в ближайшие дни произойдёт в сквере имени 70-летия Победы, на улицах Красный Путь, Богдана Хмельницкого, Кемеровской, Заозёрной, Лермонтова, Челюскинцев. Муниципальные озеленители подготовили саженцы 20 видов ценных пород деревьев и кустарников: сосны, ели, лиственницы, ивы шаровидной, ивы плакучей, рябины обыкновенной, яблони, спиреи японской.
Для того чтобы приживаемость посадочного материала была высокой, необходимо высадить растения в грунт до того момента, как произойдёт разворачивание листа. Планируется завершить все посадки до 9 мая, - прокомментировала советник отдела зелёного строительства профильного департамента Ольга Швецова.
В целом в течение весеннего периода планируется высадить 1020 деревьев и 550 кустарников.
Отметим, что к озеленению Омска могут присоединиться и горожане. Так, этим летом в рамках проекта "Сквер своими руками" омичи высадят деревья в трёх местах.