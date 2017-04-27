В центре Омска высадят яблони, шаровидные туи и цветы в гранитных клумбах

На сегодняшней пресс-конференции замгендиректора компании "ИдеалСтрой" (Санкт-Петербург) Владислав Черников рассказал, что согласно проекту будут заменены опоры наружного освещения, контактная троллейбусная сеть, подпорная стенка у сквера "Памяти борцов революции" и декоративная решётка забора у Концертного зала. Тротуары расширят в нескольких местах и замостят гранитом. На проезжей части заменят верхний слой асфальта и бордюрный камень, ливневую канализацию частично обновят, обустроят четыре пешеходные мини-площади.
Новое ограждение рядом с Концертным залом
Движение транспорта и пешеходов по улице Ленина станет более безопасным. Появятся дополнительные переходы со светофорами на перекрёстках с улицами Лермонтова (здесь он будет дублировать подземный переход) и Чкалова, а на Ленинградской площади обустроят островки безопасности. Стихийные парковки оформят, у Краеведческого музея появятся парковочные места для инвалидов. Кроме того, на Ленинградской площади организуют резервную ветку троллейбусов с левым поворотом на улицу Масленникова в направлении магазина "Тысяча мелочей".
Реконструированная подпорная стенка
В проекте предусмотрено увеличение зоны озеленения. Для цветов обустроят новые клумбы из гранита, такие же, как на Любинском проспекте. А вот высадку деревьев ограничивают оживлённая магистраль и плотная застройка.
Место для высадки новых деревьев на тротуарной части отсутствует, поэтому мы ограничены в выборе растений. Мы сохраним общий стиль улицы Ленина, здесь будут высаживаться преимущественно ивы шаровидные, - прокомментировала советник отдела зелёного строительства департамента городского хозяйства мэрии Ольга Швецова.
"Переехать" ближе к проезжей части придётся ивам у Кадетского корпуса. Напомним, весной 2016 года муниципальные озеленители выкопали деревья в сквере Порт-Артура и посадили в центре города, тем самым вызвав скандал. Ивы всё ещё находятся в стадии приживаемости, но их всё равно пересадят, чтобы деревья не выбивались из единой линии озеленения. Также на улице появятся туя шаровидная и яблоня, кустарники спирея и кизильник блестящий, будут сохранены растущие там липы и лиственницы.
О благоустройстве второй очереди улицы Ленина стало известно на открытии Любинского проспекта. Работы будут проведены на средства инвестора. Реализация проекта оценивается в миллиард рублей. Завершить благоустройство планируется в октябре 2017 года.
Слышала, что в Омске воздух бывает загрязнённым химикатами. Посадка множества разнообразных деревьев, зелени очень актуальна для такого города! Разбивайте больше парков, высаживайте деревья, озеленяйте территории, где то запрещайте проезд автомобилей и воздух будет свежее в большом городе. Некоторые деревья покроются нежными, красивыми цветами!