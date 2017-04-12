Омичи разобьют три сквера своими руками
Общество  •  12 апреля 2017, 16:49, последнее обновление 12 апреля 2017, 17:11  •  печать

Омичи разобьют три сквера своими руками

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Новые зелёные зоны появятся на городских окраинах силами волонтёров.

В Омске в третий раз запускают проект "Сквер своими руками" по озеленению городского пространства. В этом году волонтёры намерены высадить деревья в трёх округах Омска - в городке Нефтяников (ул. Химиков, 40), рядом с храмом Иконы Божьей матери на Новой Московке (ул. Архиепископа Сильвестра, 2) и в отдалённом микрорайоне Загородном (Центральный округ). Посадки начнутся в конце апреля - начале мая.

Планируем провести озеленение трёх площадок, а также досадить деревья в сквере у СибиНИИСХоза. Проведём осмотр уже высаженных деревьев и заменим саженцы, которые не прижились, - рассказали авторы проекта о своих планах на этот год.

Принять участие в проекте можно, переведя средства на закупку саженцев и высадив их в указанное время. Подробнее об акции можно узнать в группе "ВКонтакте".

Добавим, что ранее в рамках проекта были озеленены скверы по улице Багратиона и у СибНИИсхоза.

Теги  •  #озеленение #сквер

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