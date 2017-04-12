Омичи разобьют три сквера своими руками

В Омске в третий раз запускают проект "Сквер своими руками" по озеленению городского пространства. В этом году волонтёры намерены высадить деревья в трёх округах Омска - в городке Нефтяников (ул. Химиков, 40), рядом с храмом Иконы Божьей матери на Новой Московке (ул. Архиепископа Сильвестра, 2) и в отдалённом микрорайоне Загородном (Центральный округ). Посадки начнутся в конце апреля - начале мая.

Планируем провести озеленение трёх площадок, а также досадить деревья в сквере у СибиНИИСХоза. Проведём осмотр уже высаженных деревьев и заменим саженцы, которые не прижились, - рассказали авторы проекта о своих планах на этот год.

Принять участие в проекте можно, переведя средства на закупку саженцев и высадив их в указанное время. Подробнее об акции можно узнать в группе "ВКонтакте".

Добавим, что ранее в рамках проекта были озеленены скверы по улице Багратиона и у СибНИИсхоза.