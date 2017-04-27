Мэрия пропылесосит омские дороги новой техникой

Омские дорожные службы получили пять вакуумно-очистительных машин, с помощью которых пропылесосят дороги, парки и скверы.

В "Управлении дорожного хозяйства и благоустройства" появилась новая дорожная техника. Пять вакуумно-очистительных дорожных машин будут использовать для летнего содержания дорог, парков, скверов и пешеходных зон.

Первая партия техники пришла ещё в начале этого года. Тогда дорожники получили шесть самосвалов, приобретённых на средства бюджета города. В настоящее время пылесосы проходят регистрацию в ГИБДД, а уже на следующей неделе выйдут на уборку улиц.

Как рассказал заместитель начальника отдела дорожно-мостового хозяйства профильного департамента Асхат Сабитов, после 20 мая в город придёт третья партия коммунальной техники: три машины для аварийно-восстановительного ремонта дорог, один тротуарный пылесос и один погрузчик. Отметим, что в этом году торги на приобретение новой дорожной техники состоялись на сумму около 67 млн руб.