Полпред поручил Буркову не оставлять омичку без жилья
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 16:48, последнее обновление 7 декабря 2017, 17:00  •  печать

Полпред поручил Буркову не оставлять омичку без жилья

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Сергей Меняйло и Александр Бурков лично обсудили важные для Омской области вопросы: отопление, африканскую чуму свиней и обеспечение омичей жильем.

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло встретился с врио губернатора Омской области Александром Бурковым в Новосибирске сегодня, 7 декабря. Как пояснили в пресс-службе полпреда, они обсудили актуальные для Омского региона вопросы: прохождение отопительного периода, бюджетное планирование, реализацию приоритетных проектов и программ, предотвращение африканской чумы свиней.

Кроме того, на личном приеме граждан к полпреду обратилась омичка, не имеющая жилья. Она стоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, которое должны предоставить по договору соцнайма. При этом суд решил выселить женщину из помещения, где она временно жила. Сергей Меняйло рекомендовал главе Омской области вместе с мэрией разобраться в сложившейся ситуации. Он считает, что нельзя выселять граждан до окончания отопительного периода.

Органы власти, контрольные и надзорные органы должны совместно определить пути выхода из сложившейся ситуации, обеспечить неукоснительное соблюдение прав граждан в рамках действующего законодательства, - пояснил Сергей Меняйло.

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО

Теги  •  #Александр Бурков #полпред президента #Сергей Меняйло

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