Омский федеральный инспектор судится с полпредом президента Меняйло

Иск главного федерального инспектора по Омской области Сергея Лицкевича к полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло зарегистрирован 24 ноября 2017 года. Как сообщают "Сибновости", он подан в Центральный суд Омска. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в Центральном районном суде, истец "обжалует формулировку увольнения". В самой карточке дела в качестве категории спора значится "споры, возникающие из трудовых правоотношений; дела о восстановлении на работе, государственной службе, связанные с несоблюдением ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции". Иск приняли к рассмотрению 28 ноября, предварительное собеседование участников процесса пройдет в понедельник, 4 декабря.

Напомним, сообщения об отставке Сергея Лицкевича появилась в СМИ в ноябре, но официально ее не подтверждали. Информацию о Сергее Лицкевиче убрали с официального сайта полпредства.