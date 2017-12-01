Омский федеральный инспектор судится с полпредом президента Меняйло
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 12:21, последнее обновление 1 декабря 2017, 12:45  •  печать

Омский федеральный инспектор судится с полпредом президента Меняйло

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Освобожденный, по неофициальным данным, от должности федерального инспектора по Омской области Сергей Лицкевич пытается обжаловать формулировку увольнения.

Иск главного федерального инспектора по Омской области Сергея Лицкевича к полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло зарегистрирован 24 ноября 2017 года. Как сообщают "Сибновости", он подан в Центральный суд Омска. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в Центральном районном суде, истец "обжалует формулировку увольнения". В самой карточке дела в качестве категории спора значится "споры, возникающие из трудовых правоотношений; дела о восстановлении на работе, государственной службе, связанные с несоблюдением ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции". Иск приняли к рассмотрению 28 ноября, предварительное собеседование участников процесса пройдет в понедельник, 4 декабря.

Напомним, сообщения об отставке Сергея Лицкевича появилась в СМИ в ноябре, но официально ее не подтверждали. Информацию о Сергее Лицкевиче убрали с официального сайта полпредства.

Теги  •  #иск #Сергей Лицкевич #Сергей Меняйло #Центральный суд

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