Александр Бурков рассказал Медведеву о состоянии омских дорог
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 11:59, последнее обновление 7 декабря 2017, 12:02  •  печать

Александр Бурков рассказал Медведеву о состоянии омских дорог

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Врио губернатора Омской области Александр Бурков принял участие в совещании по итогам реализации программы "Безопасные и качественные дороги".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видео-конференц-связи совещание по итогам первого года реализации федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

По словам главы правительства, из федерального бюджета на ремонт дорог было выделено более 31 млрд руб., еще столько же добавили регионы и города - участники программы. Всего в этом году было отремонтировано более пяти тысяч километров дорог. "По итогам года уже более половины дорог и улиц городов-участников приведено в нормативное состояние, и, кстати, эта цифра даже выше тех планов, которые мы имели", - подчеркнул Медведев.

Как отметили в пресс-службе облправительства, в Омской области в рамках федеральной программы в этом году было отремонтировано 46 участков региональных и местных дорог общей протяженностью 252 км. Кроме того, отремонтированы три федеральных объекта общей протяженностью 38 км. Долю дорог в нормативном состоянии при этом увеличили с 34 % до 47,4 %, число мест концентрации ДТП снизили с 70 до 45. В 2018 году планируют отремонтировать 37 муниципальных и 5 региональных дорог.

Теги  •  #Александр Бурков #Дмитрий Медведев #дороги #совещание

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