Александр Бурков отправил своего заместителя в отставку

Сегодня, 5 декабря, Александр Бурков подписал заявление своего первого заместителя Андрея Новоселова с просьбой об увольнении по собственному желанию. Напомним, что информация о его отставке появилась в ряде СМИ еще утром.

- Всем членам правительства дана возможность проявить себя, оценить свои силы. Андрей Александрович принял ответственное решение уйти по собственному желанию. Я с этим согласился, - цитирует пресс-служба правительства Омской области Александра Буркова.

Последним рабочим днем Андрея Новоселова станет 7 декабря.

Добавим, как ранее сообщал "Омск Здесь" Андрей Новоселов переходит на работу в правительство Республики Хакасия. Он станет первым заместителем главы правительства.