Александр Бурков отправил своего заместителя в отставку
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 14:28, последнее обновление 5 декабря 2017, 15:32  •  печать

Александр Бурков отправил своего заместителя в отставку

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Врио губернатора Омской области Александр Бурков подписал заявление на увольнение первого заместителя председателя правительства Андрея Новоселова.

Сегодня, 5 декабря, Александр Бурков подписал заявление своего первого заместителя Андрея Новоселова с просьбой об увольнении по собственному желанию. Напомним, что информация о его отставке появилась в ряде СМИ еще утром

- Всем членам правительства дана возможность проявить себя, оценить свои силы. Андрей Александрович принял ответственное решение уйти по собственному желанию. Я с этим согласился, - цитирует пресс-служба правительства Омской области Александра Буркова.

Последним рабочим днем Андрея Новоселова станет 7 декабря.

Добавим, как ранее сообщал "Омск Здесь" Андрей Новоселов переходит на работу в правительство Республики Хакасия. Он станет первым заместителем главы правительства.

Теги  •  #Александр Бурков #Андрей Новоселов #отставка #увольнение

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