Владимир Путин решил баллотироваться в президенты
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 21:47, последнее обновление 6 декабря 2017, 23:46  •  печать

Владимир Путин решил баллотироваться в президенты

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Президент России Владимир Путин сообщил о своем участии в выборах в 2018 году.

О выдвижении своей кандидатуры на выборах президента России в 2018 году Владимир Путин сообщил сегодня во время своего выступления перед рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

"Нет лучшего места и лучшего повода, чтобы объявить. Да, я буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации", - цитирует Владимира Путина РБК.

Напомним, что впервые Владимир Путин был избран президентом РФ в марте 2000 года, а спустя четыре года был переизбран на этот пост. С 2008 по 2012 год Путин был председателем правительства. В 2012 году  он снова был избран президентом, так как в соответствии с поправками к Конституции, внесенными в 2008 году, срок полномочий главы государства был увеличен до шести лет. Если Владимир Путин победит на выборах в 2018 году, то это будет уже его четвертый по счету президентский срок.

Фото: kremlin.ru

Теги  •  #Владимир Путин #выборы #президент #срок

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