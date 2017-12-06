Владимир Путин решил баллотироваться в президенты

О выдвижении своей кандидатуры на выборах президента России в 2018 году Владимир Путин сообщил сегодня во время своего выступления перед рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

"Нет лучшего места и лучшего повода, чтобы объявить. Да, я буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации", - цитирует Владимира Путина РБК.

Напомним, что впервые Владимир Путин был избран президентом РФ в марте 2000 года, а спустя четыре года был переизбран на этот пост. С 2008 по 2012 год Путин был председателем правительства. В 2012 году он снова был избран президентом, так как в соответствии с поправками к Конституции, внесенными в 2008 году, срок полномочий главы государства был увеличен до шести лет. Если Владимир Путин победит на выборах в 2018 году, то это будет уже его четвертый по счету президентский срок.

Фото: kremlin.ru