Александр Бурков готов отдать городу часть налогов
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 09:49, последнее обновление 29 ноября 2017, 09:59  •  печать

Александр Бурков готов отдать городу часть налогов

Автор:

С приходом нового мэра глава региона готов пересмотреть налоговую политику, распределив часть доходов в пользу городской казны.

На сегодняшней встрече врио губернатора Омской области с редакторами местных изданий был затронут вопрос перераспределения налоговых доходов, которые по большей части уходят в область, тогда как львиная доля налогов уплачивается именно предприятиями, зарегистрированными на территории города.

- Как будет происходить перераспределение, будет зависеть от нового мэра, который вступит в должность. Оксана Фадина работала в облправительстве и в курсе ситуации с областным бюджетом, знает ситуацию. Баланс все равно находить будем. Но к пересмотру налогов и дотаций я готов, - пояснил Бурков.

Глава региона также уточнил, что в облправительстве готовы пересмотреть перераспределение упрощенной системы налогообложения, тем самым стимулируя мэра на работу.

Теги  •  #Александр Бурков #бюджет #налоги #Оксана Фадина

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Экс-начальник паспортно-визового сервиса получил условный срок за мошенничество  •  сегодня, 12:18
В Омске директора школ и детских садов скрывали доходы супругов  •  сегодня, 12:06
Омичку не пустили в Турцию из-за кредита на 600 тысяч рублей  •  сегодня, 11:56  •   1
На дороги и дома Омска выделили сотни миллионов рублей  •  сегодня, 11:48
Александр Бурков не хочет быть Дедом Морозом  •  сегодня, 11:39
Депутаты в Омске не стали сокращать расходы на городские газеты  •  сегодня, 11:27
Еще новости