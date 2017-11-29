Александр Бурков готов отдать городу часть налогов

На сегодняшней встрече врио губернатора Омской области с редакторами местных изданий был затронут вопрос перераспределения налоговых доходов, которые по большей части уходят в область, тогда как львиная доля налогов уплачивается именно предприятиями, зарегистрированными на территории города.

- Как будет происходить перераспределение, будет зависеть от нового мэра, который вступит в должность. Оксана Фадина работала в облправительстве и в курсе ситуации с областным бюджетом, знает ситуацию. Баланс все равно находить будем. Но к пересмотру налогов и дотаций я готов, - пояснил Бурков.

Глава региона также уточнил, что в облправительстве готовы пересмотреть перераспределение упрощенной системы налогообложения, тем самым стимулируя мэра на работу.