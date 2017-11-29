Александр Бурков не хочет быть Дедом Морозом
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 11:39, последнее обновление 29 ноября 2017, 11:40  •  печать

Александр Бурков не хочет быть Дедом Морозом

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Глава региона рассказал, как он планирует встретить Новый год и чем порадует маленького сына.

На встрече с журналистами глава региона Александр Бурков поделился планами на Новый год. По его словам, с местом празднования он еще не определился, так же как и с новогодними каникулами. "Если президент отпустит, то будут", - шутит Бурков.

По традиции для маленького сына семья вместе с друзьями сыграют сказку, в которой будет участвовать и сам врио губернатора: "Нет, в Деда Мороза переодеваться не буду, но обязательно сыграем для сына новогоднюю сказку, участие в ней по традиции принимают и все наши друзья".

Теги  •  #Александр Бурков #Дед Мороз #новый год #семья

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