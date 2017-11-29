Александр Бурков не хочет быть Дедом Морозом

На встрече с журналистами глава региона Александр Бурков поделился планами на Новый год. По его словам, с местом празднования он еще не определился, так же как и с новогодними каникулами. "Если президент отпустит, то будут", - шутит Бурков.

По традиции для маленького сына семья вместе с друзьями сыграют сказку, в которой будет участвовать и сам врио губернатора: "Нет, в Деда Мороза переодеваться не буду, но обязательно сыграем для сына новогоднюю сказку, участие в ней по традиции принимают и все наши друзья".