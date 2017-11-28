Главы районов рассказали Александру Буркову о своей головной боли

Сегодня, 28 ноября, врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с муниципальными главами за деловым завтраком. Неформальная встреча нового главы региона прошла до официального заседания Совета глав муниципальных образований. Александр Бурков рассказал о себе, поделился мнением о приоритетных задачах в развитии региона, акцентировал внимание глав на формировании областного бюджета развития.

Ключевые вопросы, которые больше всего волнуют муниципальных глав, - строительство школ и больниц, многочисленные проверки и бюрократические переписки с контрольно-надзорными органами, ремонт дорог, транспортные пассажирские перевозки и развитие северных территорий.

- Необходимо выстроить работу так, чтобы руководители муниципалитетов в отраслевых министерствах смогли презентовать объем своей проблемы, предлагали возможные варианты решения, а министерство, уже выслушав всех глав, формировало приоритетность решения тех или иных проблем и представляло пути решения губернатору. У каждого главы своя головная боль, но мы к вам, Александр Леонидович, не находимся, если каждый по отдельности ходить будет, никакого времени вам не хватит всех нас принять, - отметил глава Шербакульского района Александр Молоканов.

Коллеги поддержали Молоканова и предложили определить дни приема граждан и дни района, в которые главу не будут вызывать в город и он сможет проводить запланированное рабочее время в поселениях.

Конечно, с населением необходимо общаться как можно чаще, министры учтут ваши замечания. И даже если я приеду в эти дни к вам в район, мы с вами вместе поедем в запланированные поселения. Кроме того, я предлагаю с периодичностью раз в месяц проводить общее селекторное совещание с моим участием и участием всего правительства, чтобы вы могли сразу решить свои вопросы, - поддержал предложения глав Александр Бурков.

Встречу в формате делового завтрака главы районов встретили сначала настороженно: "С нами впервые так общаются", но оценили неформальный подход Александра Буркова.

- Новый глава региона рассказал о себе, о своем отношении к политическим партиям и движениям, отметил, что его двери открыты для всех. Главное, что он обозначил особую роль глав муниципальных образований, мы почувствовали заинтересованность главы региона в нас, как в опоре губернатора. Сегодня мы рассказали и о системных проблемах, кто-то успел и вопросы своего района затронуть. Наше сообщество оценило новый подход, - отметил глава Любинского района Абай Ракимжанов.

- Безусловно, такой демократичный формат позволил нам рассказать больше и познакомиться с главой региона. Я думаю, если бы в таком формате нам удавалось бы чаще встречаться, то конечно мы смогли бы больше проблем озвучивать, а глава региона смог больше бы узнать. Не всегда на официальных мероприятиях или за трибуной есть возможность свободно высказаться и рассказать о наболевшем, - поделился глава Марьяновского района Анатолий Солодовниченко.