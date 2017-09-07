Омичи открыли подпольный клуб прямо на остановке

Игорное заведение работало в павильоне у остановки на улице 70 лет Октября. Никакой вывески у клуба не было, однако игроки находили его и без опознавательных знаков. Несколько посетителей находились там и во время устроенной полицией проверки.
Правоохранители проникли в заведение под видом клиентов, передали администратору 400 рублей и получили доступ к сайту с азартными играми. В итоге компьютерное оборудование - девять мониторов и два системных блока - и стало уликой.
Сейчас устанавливается личность владельца помещения. Возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ "Незаконная организация и проведение азартных игр". Максимальный размер наказания - до 1 млн руб. штрафа с конфискацией игрового оборудования.
Интересно, сколько времени работал клуб, неужели выгодно так рисковать, ведь это дело времени пока найдут и оштрафуют.
Но ведь это логично, много людей проходит, некоторые и зайдут. Думаю что если хорошо поискать, то подобных заведений еще очень много в городе.