Омичам рассказали, что делать, если их ошибочно атакуют коллекторы

Всё чаще на деятельность коллекторов жалуются те, кто вообще не брал кредиты. Сами должники также сетуют на звонки "выбивателей долгов", но платить всё равно отказываются.

О том, какие жалобы поступают на деятельность коллекторских агентств в Омске и какие методы используют коллекторы при взыскании задолженностей с населения, рассказали сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

На сегодняшний день в государственный реестр ФССП России включено 145 юридических лиц, имеющих право вести деятельность по возврату просроченной задолженности, 8 из которых находятся на территории Омской области. Всего за 2017 год по факту 260 обращений омичам была оказана помощь. При этом в 78 случаях взыскание задолженности совершалось в отношении третьих лиц. Как выяснилось, коллекторам выгодно быстрее определить тех, кто не является заёмщиком.

- В том случае, если ошибочно звонят, главное, чтобы третье лицо объяснило нам, что этот номер не принадлежит должнику. При такой ситуации мы звонить туда больше не будем. Объём номеров третьих лиц достаточно большой - 80-85 %. И чем меньше у нас сложных номеров, тем меньше мы тратим средств на телефонную связь, - сообщил операционный директор ООО "Сентинел Кредит Менеджмент" Сергей Ширяев. - Заёмщик оставляет при оформлении кредитного договора свои номера и номера третьих лиц, но нам банк передаёт всё это как номера заёмщика. У нас нет деления на номера.

При этом самого понятия "звонок" в новом законе о коллекторах не прописано, а сам закон ограничивает количество взаимодействий. "Если я позвонил должнику, а он тут же бросил трубку, - это можно считать взаимодействием?" - заявил Ширяев.

Татьяна Корикова

- Если вам позвонили, попытайтесь найти контакт с коллекторским агентством, сообщив о том, что вы являетесь третьим лицом и вам эти звонки не должны поступать. Если этих контактов вы не нашли, есть сайт Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, через который можно связаться с коллекторским агентством. Можно обратиться к нам, в УФССП по Омской области, написав заявление и приложив детализацию вызовов, и подробно всё изложить. Получить консультацию можно по телефону 97-67-14 в рабочее время. Кстати, очень много звонков поступает, - отметила заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП по Омской области Татьяна Корикова.

Фото: Илья Петров