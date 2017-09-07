В Омске вынесли приговор семье наркодилеров

В Омске осудили двух из шести участников ОПГ, которые занимались культивированием конопли и распространением наркотиков.

​В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении трёх мужчин и двух женщин 30-45 лет. Они обвиняются в незаконном обороте наркотиков в крупном размере в составе ОПГ.

Во время расследования выяснилось, что 43-летний омич в 2015 году организовал преступную группу, в которую вошли его родственники и друзья. ОПГ было создано для изготовления и распространения наркотиков.

Мужчина купил через интернет семена конопли, после чего создал условия для их выращивания. Коноплю он выращивал на даче и в пустом производственном помещении. Каждый из участников группы выполнял определённую роль: двое супругов изготавливали наркотики, ещё один мужчина распространял закладки, а сестра организатора обналичивала деньги. Во время обысков были изъяты 712 кустов конопли, более 2 кг марихуаны, а также части растений весом более 2 кг.

Возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотиков и культивирование растений, содержащих запрещённые вещества. Сейчас организатор ОПГ находится в колонии, куда он был отправлен в марте 2016 года. Двое мужчин - закладчик и изготовитель - заключены под стражу. Женщины находятся под подпиской о невыезде.

За культивирование наркотиков им грозит до 8 лет тюрьмы, а за сбыт - до 20 лет. Отметим, что шестой участник группы был осуждён на 7,5 лет колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 250 тыс. руб.