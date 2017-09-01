В центре Омска насмерть сбили пешехода

31 августа в 19:20 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о наезде на пешехода на ул. 33-я Северная. Предварительно установлено, что 57-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь по ул. 33-я Северная в направлении ул. Герцена, сбил пешехода. 31-летний мужчина переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП он скончался в медицинском учреждении, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, что несколько дней назад водитель автомобиля ВАЗ-21102 в районе остановки общественного транспорта "Садко" насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.