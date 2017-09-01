В Омске начнётся суд над водителем "пятёрки", насмерть сбившим семейную пару
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 10:08, последнее обновление 1 сентября 2017, 10:12  •  печать

В Омске начнётся суд над водителем "пятёрки", насмерть сбившим семейную пару

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ДТП произошло в середине июня на ул. Нефтезаводской. Под колёса авто попали 29-летние супруги, переходившие дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает областная прокуратура, в суд направлено уголовное дело 28-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2105. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, трагедия произошла 22 июня. По данным следствия, около 23:10 молодой человек ехал по ул. Нефтезаводской с превышением установленного скоростного режима (около 85 км/ч). Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель сбавлять скорость не стал.

- Вследствие проявленной небрежности водитель несвоевременно обнаружил пешеходов (семейную пару), которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, допустил на них наезд, - пояснили в областной прокуратуре.

Семейная пара в ДТП погибла. Супругам было по 29 лет, у них остался 9-летний ребёнок. Уголовное дело водителя будет рассматривать Советский районный суд. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

Теги  •  #дороги #ДТП #суд

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Комментарии
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Иван Грегин  •  1 сентября 2017, 10:59

Как жаль, что из-за небрежности водителя ребенок остался без родителей. К сожалению, очень много водителей не соблюдают правила дорожного движения.

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