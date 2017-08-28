В Омске на улице Лукашевича маршрутка сбила двух школьниц
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 10:33, последнее обновление 28 августа 2017, 10:40  •  печать

В Омске на улице Лукашевича маршрутка сбила двух школьниц

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Накануне в Омске произошло два ДТП, в которых пострадали три школьницы.

Вчера, около 19:30 в полицию позвонили из больницы и сообщили о ДТП на улице Лукашевича. Прибывшие на место аварии автоинспекторы предварительно установили, что 39-летний водитель маршрутки № 344 ехал в сторону улицы Дианова. Во время перестроения он врезался в автомобили Lexus и Suzuki, ехавшие в том же направлении, после чего сбил двух школьниц, переходивших дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 10-летняя и 13-летняя девочки попали в больницу. Также помощь медиков понадобилась 31-летней пассажирке Lexus. Отметим, никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

Кроме того, вчера произошло ещё одно ДТП. В 19:45 в полицию позвонили из больницы с информацией об аварии на улице 11-й Чередовой. Выяснилось, что 22-летний водитель Chevrolet Rezzo во время поворота на улице Жуковского сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по зебре.

Врачи осмотрели школьницу и отпустили её. Сейчас полиция проводит проверки и устанавливает все причины произошедшего.

Теги  •  #больница #ДТП #школьница

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Комментарии
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Алекс   •  28 августа 2017, 11:26

Школьницы, наверное, сами виноваты, но все равно хочется еще раз призвать всех водителей - будьте внимательнее при маневрах и особенно на пешеходных переходах.

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