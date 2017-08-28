В Омске на улице Лукашевича маршрутка сбила двух школьниц

Накануне в Омске произошло два ДТП, в которых пострадали три школьницы.

Вчера, около 19:30 в полицию позвонили из больницы и сообщили о ДТП на улице Лукашевича. Прибывшие на место аварии автоинспекторы предварительно установили, что 39-летний водитель маршрутки № 344 ехал в сторону улицы Дианова. Во время перестроения он врезался в автомобили Lexus и Suzuki, ехавшие в том же направлении, после чего сбил двух школьниц, переходивших дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 10-летняя и 13-летняя девочки попали в больницу. Также помощь медиков понадобилась 31-летней пассажирке Lexus. Отметим, никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

Кроме того, вчера произошло ещё одно ДТП. В 19:45 в полицию позвонили из больницы с информацией об аварии на улице 11-й Чередовой. Выяснилось, что 22-летний водитель Chevrolet Rezzo во время поворота на улице Жуковского сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по зебре.

Врачи осмотрели школьницу и отпустили её. Сейчас полиция проводит проверки и устанавливает все причины произошедшего.