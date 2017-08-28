Напротив остановки "Садко" насмерть сбили пешехода
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 16:52, последнее обновление 28 августа 2017, 16:54  •  печать

Напротив остановки "Садко" насмерть сбили пешехода

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Мужчина, личность которого ещё устанавливается, переходил дорогу в неположенном месте.

Сегодня, 28 августа, днём в Советском округе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, двигаясь по проспекту Мира в направлении ул. Доковской, в районе остановки общественного транспорта "Садко" допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход - мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области. - Признаков опьянения у водителя ВАЗа не установлено.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Теги  •  #пешеход #смерть #УМВД

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  28 августа 2017, 18:12

Печально, но зачем рисковать жизнью? Почему бы не воспользоваться переходом?

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Виктор Монин  •  28 августа 2017, 19:47

Теперь мы уже вряд ли узнаем, куда так спешил погибший. Хотя и пешеходный переход не гарантирует безопасности, на них тоже сбивают.

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