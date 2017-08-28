Напротив остановки "Садко" насмерть сбили пешехода

Мужчина, личность которого ещё устанавливается, переходил дорогу в неположенном месте.

Сегодня, 28 августа, днём в Советском округе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, двигаясь по проспекту Мира в направлении ул. Доковской, в районе остановки общественного транспорта "Садко" допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход - мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области. - Признаков опьянения у водителя ВАЗа не установлено.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.