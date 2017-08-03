Директор омской компании отделался штрафом за многомиллионные долги по зарплате
Экономика  •   3 августа 2017, 10:50, последнее обновление 3 августа 2017, 11:13  •  печать

Директор омской компании отделался штрафом за многомиллионные долги по зарплате

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Директору ЗАО "Номбус" назначен судебный штраф в размере 60 тыс. руб. за невыплату зарплаты своим сотрудникам в течение восьми месяцев.

Мировой судья удовлетворил ходатайство следователей о прекращении уголовного дела и назначения судебного штрафа 61-летнему руководителю ЗАО "Номбус". Он обвинялся в частичной невыплате зарплаты в течение более трёх месяцев. Уголовное дело было возбуждено по инициативе прокуратуры Советского округа Омска, которая обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности фирмы.

Суд установил, что 171 сотрудник компании в период с октября 2015 года по июнь 2016 года не получал вовремя зарплату, задолженность по которой превысила 24 млн руб. При этом директор организации имел возможность расплатиться с работниками, однако потратил эти деньги на погашение кредитов, расчёты с поставщиками, оплату авиаперевозок и электроэнергии.

Прокуратура Советского округа Омска внесла представление генеральному директору ЗАО "Номбус". Также руководитель организации был оштрафован за нарушение трудового законодательства на 5 тыс. руб.

В результате принятых мер предприятие погасило долги перед сотрудниками. Свою вину в совершении преступления директор ЗАО "Номбус" признал полностью. Суд удовлетворил ходатайство органов следствия о прекращении уголовного дела и назначил судебный штраф в размере 60 тыс. руб.

Теги  •  #долг #зарплата #прокуратура #суд #штраф

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  3 августа 2017, 11:36

Вину суд признал, а зарплату людям выплатили? Иначе какой смысл этого всего.

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Вита Сергеева  •  3 августа 2017, 12:53

Выплатили (последний абзац). Прокуратура инициирует.., забота о работниках это хорошо, а где возмущение самих работников. Ну если была возможность почему не заплатить. Нравятся судебные тяжбы что ли

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