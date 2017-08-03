Директор омской компании отделался штрафом за многомиллионные долги по зарплате

Директору ЗАО "Номбус" назначен судебный штраф в размере 60 тыс. руб. за невыплату зарплаты своим сотрудникам в течение восьми месяцев.

Мировой судья удовлетворил ходатайство следователей о прекращении уголовного дела и назначения судебного штрафа 61-летнему руководителю ЗАО "Номбус". Он обвинялся в частичной невыплате зарплаты в течение более трёх месяцев. Уголовное дело было возбуждено по инициативе прокуратуры Советского округа Омска, которая обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности фирмы.

Суд установил, что 171 сотрудник компании в период с октября 2015 года по июнь 2016 года не получал вовремя зарплату, задолженность по которой превысила 24 млн руб. При этом директор организации имел возможность расплатиться с работниками, однако потратил эти деньги на погашение кредитов, расчёты с поставщиками, оплату авиаперевозок и электроэнергии.

Прокуратура Советского округа Омска внесла представление генеральному директору ЗАО "Номбус". Также руководитель организации был оштрафован за нарушение трудового законодательства на 5 тыс. руб.

В результате принятых мер предприятие погасило долги перед сотрудниками. Свою вину в совершении преступления директор ЗАО "Номбус" признал полностью. Суд удовлетворил ходатайство органов следствия о прекращении уголовного дела и назначил судебный штраф в размере 60 тыс. руб.