Директор омской компании отделался штрафом за многомиллионные долги по зарплате

Мировой судья удовлетворил ходатайство следователей о прекращении уголовного дела и назначения судебного штрафа 61-летнему руководителю ЗАО "Номбус". Он обвинялся в частичной невыплате зарплаты в течение более трёх месяцев. Уголовное дело было возбуждено по инициативе прокуратуры Советского округа Омска, которая обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности фирмы.
Суд установил, что 171 сотрудник компании в период с октября 2015 года по июнь 2016 года не получал вовремя зарплату, задолженность по которой превысила 24 млн руб. При этом директор организации имел возможность расплатиться с работниками, однако потратил эти деньги на погашение кредитов, расчёты с поставщиками, оплату авиаперевозок и электроэнергии.
Прокуратура Советского округа Омска внесла представление генеральному директору ЗАО "Номбус". Также руководитель организации был оштрафован за нарушение трудового законодательства на 5 тыс. руб.
В результате принятых мер предприятие погасило долги перед сотрудниками. Свою вину в совершении преступления директор ЗАО "Номбус" признал полностью. Суд удовлетворил ходатайство органов следствия о прекращении уголовного дела и назначил судебный штраф в размере 60 тыс. руб.
Вину суд признал, а зарплату людям выплатили? Иначе какой смысл этого всего.
Выплатили (последний абзац). Прокуратура инициирует.., забота о работниках это хорошо, а где возмущение самих работников. Ну если была возможность почему не заплатить. Нравятся судебные тяжбы что ли