Омское транспортное предприятие выплатило 2,5 млн рублей по зарплате
Общество  •  26 июля 2017, 10:55, последнее обновление 26 июля 2017, 11:26  •  печать

Омское транспортное предприятие выплатило 2,5 млн рублей по зарплате

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После вмешательства судебных приставов ООО "Саргатское АТП" начало выплачивать своим работникам почти 3 млн рублей, которое им задолжало.

С марта этого года в Саргатский районный отдел судебных приставов УФССП России по Омской области поступило на исполнение более сотни исполнительных документов о взыскании долгов с ООО "Саргатское автотранспортное предприятие" в пользу работников компании. Саргатский районный суд обязал начальство предприятия выплатить зарплаты сотрудникам.

Суммы задолженностей по исполнительным листам составляли от 6 тыс. руб. до 60 тыс. руб. Общая сумма долгов АТП перед работниками - 2,928 млн руб.

Субедный пристав-исполнитель направляла копии постановлений о возбуждении исполнительного производства главбуху компании. В итоге АТП начало разбираться с долгами: деньги поступали на депозитный счет УФССП России по Омской области, после чего перечислялись сотрудникам транспортного предприятия.

В настоящее время задолженность по зарплате ООО "Саргатское АТП" погашена в размере 2,512 млн руб. Также продолжается работа по 23 исполнительным листам. Отметим, что всего с начала 2017 года в пользу омичей было взыскано 52 млн руб. задолженности по зарплате.

Теги  •  #долг #зарплата #УФССП

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  26 июля 2017, 12:10

Вот пример для всех - не нужно ждать, пока накопится долгов на многие тысячи, а сразу жаловаться и получать свою зарплату.

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