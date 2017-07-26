Омское транспортное предприятие выплатило 2,5 млн рублей по зарплате

После вмешательства судебных приставов ООО "Саргатское АТП" начало выплачивать своим работникам почти 3 млн рублей, которое им задолжало.

С марта этого года в Саргатский районный отдел судебных приставов УФССП России по Омской области поступило на исполнение более сотни исполнительных документов о взыскании долгов с ООО "Саргатское автотранспортное предприятие" в пользу работников компании. Саргатский районный суд обязал начальство предприятия выплатить зарплаты сотрудникам.

Суммы задолженностей по исполнительным листам составляли от 6 тыс. руб. до 60 тыс. руб. Общая сумма долгов АТП перед работниками - 2,928 млн руб.

Субедный пристав-исполнитель направляла копии постановлений о возбуждении исполнительного производства главбуху компании. В итоге АТП начало разбираться с долгами: деньги поступали на депозитный счет УФССП России по Омской области, после чего перечислялись сотрудникам транспортного предприятия.

В настоящее время задолженность по зарплате ООО "Саргатское АТП" погашена в размере 2,512 млн руб. Также продолжается работа по 23 исполнительным листам. Отметим, что всего с начала 2017 года в пользу омичей было взыскано 52 млн руб. задолженности по зарплате.