Директора ООО "Саргатское АТП" оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам

Мировой судья рассмотрел ходатайство следователя Большереченского МСО СУ СК России по Омской области о прекращении уголовного дела в отношении начальника ООО "Саргатское АТП" Владимира Кибейкина и назначении судебного штрафа. Он обвинялся в невыплате в течение более двух месяцев заработной платы.

Суд установил, что в период с октября 2016 года по февраль 2017 года 44 сотрудника ООО "Саргатское АТП" не получали своевременно и в полном объёме зарплату. Задолженность по ней превысила 1,3 млн руб. При этом руководство предприятия имело денежные средства, чтобы расплатиться с работниками, поскольку за этот период времени на расчётные счета поступило около 6 млн руб.

Чтобы устранить нарушения прав омичей, прокурор Саргатского района Омской области внёс Кибейкину представление. Также он был дважды оштрафован на 25 тыс. руб.

Прокуратура направила в суды 30 исков о взыскании задолженности по зарплате, которые были удовлетворены. В настоящее время сотрудникам ООО "Саргатское АТП" полностью возмёщен причинённый ущерб. Мировой судья удовлетворил ходатайство и назначил Владимиру Кибейкину судебный штраф в размере 50 тыс. руб.