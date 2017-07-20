Белоруссия запретила ввоз свинины из Омской области

В связи со вспышкой африканской чумы свиней в сибирском регионе белорусы решили принять меры предосторожности.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза сообщил об ограничительных мерах, принятых в Республике Беларусь. Из-за выявления случаев заражения хрюшек африканской чумой белорусы решили на время запретить ввоз свинины из Омской области.

- В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Белоруссии из этого российского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов её переработки, - цитирует ТАСС сотрудников ведомства.

Напомним, первый факт заражения поголовья африканской чумой свиней выявлен в селе Верблюжье Саргатского района. В выходные специалисты выявили АЧС в Омском и Любинском районах. Также в связи с заражением свиней карантин планируют ввести в Большереченском, Колосовском, Называевском, Тюкалинском.