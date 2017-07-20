Омским фермерам начнут компенсировать потерю чумных свиней в августе

С 5 августа областное правительство планирует начать выплату компенсаций фермерам, которые лишились скота в результате вспышки африканской чумы свиней. Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться с заявлением в министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

- Деньги будут выделены из резервного фонда, - сообщила "Омск Здесь" пресс-секретарь министерства финансов Омской области Наталья Калинина. - Сейчас министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области собирает заявки от владельцев личных подворий. Как только станет известно число пострадавших, Минфину назовут сумму, которую необходимо выделить.

Кроме выплат фермерам также будет предоставлена возможность приобрести по льготной цене бройлеров, индюков и молодняк крупного рогатого скота.

Напомним, первый очаг заражения африканской чумой возник в ЛПХ В. А. Фиксель в селе Верблюжье Саргатского района. Затем лихорадка добралась до посёлка Ачаирский, села Ачаир Омского района, посёлка Красный Яр и деревни Новоархангелка Любинского района.