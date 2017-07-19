Из-за африканской чумы омским фермерам предлагают сдавать мясо по сто рублей за килограмм

Крестьяне подсчитывают убытки от введённых на заражённых чумой территориях санкций, заявляя, что компенсация от регионального правительства не покроет потери.

До понедельника региональные власти должны проработать вопрос с размером компенсации фермерам, держащим свиней на заражённых африканской чумой территориях. На убой, по оценкам Россельхознадзора, должны пойти 2044 головы. 1800 свиней будет убито в посёлке Ачаирский и 244 в Саргатском районе в посёлке Верблюжье. Инфицированный чумой объект также обнаружен в посёлке Красный Яр Любинского района. Но поголовье здесь уничтожать не будут. Пока надзорные органы ведут контроль за животными и берут пробы крови.

Как сообщил сегодня, 19 июля, руководитель управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов, компенсация для крестьян может составить от 100 до 130 руб. за килограмм живого веса. Вместе с тем, сами фермеры считают такую сумму несущественной. К примеру, средняя стоимость поросёнка весом в 10 кг составляет 3500-4000 руб.

- В моём хозяйстве было более 100 свиней, - говорит фермер Игорь Трошин. - Осталось - ноль. Это была вся наша жизнь. Компенсация не позволит покрыть убытки. Не забывайте, мы тратимся на корма, содержание, доставку животных. Более того, год мы не можем заниматься свиноводством.

Сейчас мясо с личных подсобных и фермерских хозяйств перестали закупать. Закуп запрещён. Сколько продлится карантин в регионе пока неизвестно. В течение года специалисты надзорных органов будут проводить выборочный скрининг. Необходимо удостовериться, что опасность распространения миновала.