Омская Первая гильдия строителей лишится статуса СРО 

Национальное объединение строителей приняло такое решение в связи с проблемами с компенсационным фондом организации и многочисленными жалобами, поступающими от строителей.

Вчера, 15 июня, в Москве состоялось заседание Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Один из вопросов повестки - утверждение заключения о возможности исключения сведений об ассоциации "Саморегулируемая организация "Первая гильдия строителей" из госреестра СРО. Докладчиком по этому вопросу был заместитель исполнительного директора НОСТРОЙ Александр Князев. Выяснилось, что у этой организации имеется значительный недостаток компенсационного фонда. Напомним, гильдию возглавляет Станислав Мацелевич, который сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности. Во вторник ему предъявили обвинение по новой статье - мошенничество в особо крупном размере. Из страховой компании СТИНКО, также аффилированной с семьёй Мацелевич, было выведено более одного миллиарда рублей.

Ранее, 14 декабря 2016 года совет НОСТРОЙ принял решение о начале процедуры, предшествующей подготовке заключения о возможности исключения сведений об ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций. Как сообщается на сайте НОСТРОЙ, в отношении омской СРО поступали многочисленные жалобы, на основании которых была инициирована внеплановая проверка Ростехнадзора и выдано предписание об устранении нарушений.

- На текущий момент предписание исполнено лишь частично, однако срок исполнения уже истёк. С учётом вышеизложенного Совет единогласно утвердил заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации "Саморегулируемая организация "Первая гильдия строителей" из государственного реестра саморегулируемых организаций в области строительства, - говорится в сообщении Национального объединения строителей.

Первой гильдии строителей отказано и в предоставлении рассрочки уплаты ежегодного членского взноса, о котором гильдия ходатайствовала в запросе, присланном в адрес НОСТРОЙ.

Первая гильдия строителей являлась одной из крупнейших СРО в стране и самой крупной за Уралом. В последнее время организацию раздирали внутренние конфликты, поскольку её члены никак не могли избрать нового генерального директора. Мацелевич из СИЗО даже смог написать открытое обращение о рейдерском захвате организации.

- Заключение о возможности исключения - это ещё не исключение. Но в случае отзыва лицензии, последствия будут плачевными. Но дело в том, что деньги у СРО есть, они находятся в Москве. Часть средств была выведена, но есть возможность их вернуть. Тогда точно проблема с отзывом лицензии будет исчерпана, - пояснил ИА "Омск Здесь" омский строитель Константин Петренко.

Добавим, статус СРО пока не получила ещё одна омская организация - "Опора строителей Сибири". НОСТРОЙ отказал им в ходатайстве. О появлении в Омске нового СРО строителей стало известно весной этого года. В состав её учредителей вошли омские предприниматели Дмитрий Буцик, Алексей Гончаров, Борис Хлопов.

Как пояснили в "Опоре строителей Сибири", первый пакет документов для регистрации СРО подан ещё в апреле, когда у организации не было достаточного количества членов, соответственно, необходимого фонда для регистрации. Сейчас все необходимые условия для получения статуса саморегулируемой организации выполнены. На следующей неделе будет подан новый пакет документов и в течение двух недель должно быть вынесено положительное решение.