В деле омского банкира Мацелевича появилось особо крупное мошенничество

В расследовании уголовного дела омского банкира Станислава Мацелевича, обвиняемого в обналичке и создании преступного сообщества, появились новые подробности. Накануне бизнесмену было предъявлено обвинение ещё по одной статье УК "Мошенничество в особо крупном размере".

Этот факт стал поводом для обращения следствия с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее, напомним, следствию было отказано в ходатайстве, весь срок ареста заканчивался сегодня, 14 июня. Напомним, Станислав Мацелевич обвиняется по нескольким статьям УК: "Незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств и организация преступного сообщества". По мнению следствия, за время преступной деятельности организации объём незаконных банковских операций превысил 9 млрд рублей, что позволило получить незаконный доход в 322 млн рублей. В общей сложности банкир находится под стражей более полутора лет. 9 июня Омский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства следователю СУ СК России по Омской области, просившему до августа продлить Мацелевичу срок содержания под стражей.

Как выяснилось на проходящем в среду процессе, обвинение в особо крупном мошенничестве банкиру Мацелевичу предъявлено в связи со злоупотреблениями в ООО "Страховая Инвестиционная Компания" (СТИНКО). На страховые злоупотребления указал проводивший проверку Центробанк. Как ранее сообщали "Коммерческие вести", 3 февраля 2017 года, Омский облсуд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте генерального директора СТИНКО Николая Петрова. Следователь СУ УМВД России по Омской области инкриминирует топ-менеджерам мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере - часть четвёртая ст.159 УК РФ.

Сторона обвинения полагает, что Мацелевич был организатором преступной группы, занимающейся страховым мошенничеством. Именно им была приобретена страховая компания. Привлекались средства застройщиков, далее денежные средства были выведены через сторонние компании. Мацелевич не признаёт своей вины, заявляя, что факт мошеннических действий был выявлен, когда он уже находился в СИЗО. "В компанию СТИНКО я вложил собственные деньги. Следствие говорит, что это порядка 100 млн рублей. На самом деле гораздо больше, - пояснил Станислав Мацелевич на заседании суда, который в настоящий момент должен избрать ему меру пресечения. - На момент моего заключения в СИЗО активы компании составляли порядка 800 млн рублей. Теперь этих денег нет. Я очень хочу выйти на свободу и выяснить, кем были похищены деньги".