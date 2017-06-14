Станислав Мацелевич: "В СИЗО садился со спокойной совестью"

Омский предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества, легализации денежных средств, а теперь ещё и в мошенничестве в особо крупном размере, останется в СИЗО до 13 августа.

Сегодня, 14 июня, суд Центрального района Омска избирал меру пресечения руководителю Первой гильдии строителей, бывшему председателю совета директоров компании СТИНКО, банкиру Станиславу Мацелевичу. Ранее Омский областной суд отказал следствию в продлении срока содержания под стражей банкира, поскольку он уже достиг своего предела. Скоро будет два года, как бизнесмен находится за решёткой. Однако вчера ему было предъявлено новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершённое в особо крупном размере. В рамках этого уголовного дела правоохранительные органы просили ещё на два месяца оставить обвиняемого в заключении, поскольку, по их мнению, он может скрыться от правосудия в другом государстве. Как стало известно, брат Станислава Мацелевича - Владислав сейчас находится на Кипре. Вероятен шанс того, что и сам обвиняемый может выехать к берегам Средиземного моря.

Вместе с тем по заявлению самого Мацелевича, он не меньше следствия хочет найти виновных в преступлении.

Органы предварительного следствия считают, что Станислав Мацелевич в составе преступной группы похитил деньги страховой компании СТИНКО, выводя их через подставные компании. Ущерб от преступления - более миллиарда рублей. Но защитники банкира настаивают на том, что потерпевших по этому делу нет. "Мацелевич был руководителем страховой организации, вкладывал в неё свои деньги и получается, что украл сам у себя?", - вопрошали адвокаты

- На момент моего ареста активы страховой компании превышали 800 млн руб., - отметил в суде обвиняемый. - В СИЗО я садился со спокойной совестью, понимая: имея такую финансовую подушку, смогу рассчитаться с дольщиками. Когда ко мне пришёл следователь, я узнал, что деньги компании выведены неизвестными мне людьми.

Однако прокуратура считает, что потерпевшие всё-таки будут - это саратовские дольщики, лишившиеся жилья после банкротства застройщика, а теперь ещё и страховой компании. "Саратовгесстрой", застраховавший свою ответственность в СТИНКО, находится в стадии банкротства.

Суд, учитывая мнения всех сторон, оставил в СИЗО Станислава Мацелевича до 13 августа, решение может быть обжаловано в течение трёх дней.